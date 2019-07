Clinton Njie n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. L’international camerounais de 25 ans s’est engagé pour quatre saisons en faveur du Dynamo Moscou, club qu’a rejoint Charles Kaboré cet été. L’ancien joueur de l’OL, de Tottenham et donc de l’OM a réagi à son transfert en donnant ses premiers mots au site du club russe : « une nouvelle étape de ma carrière commence et je suis heureux que cela soit au Dynamo Moscou. C’est un club connu et sérieux, qui construit maintenant une nouvelle équipe et se fixe de grands objectifs. J’ai pu parler à William Vainqueur, qui m’a parlé de la vie ici et donné les meilleures recommandations concernant le club et le championnat. Mathieu Valbuena a également joué ici et il a toujours parlé avec enthousiasme du Dynamo dans les médias français. »

« J’ai regardé quelques matches du championnat de Russie et j’ai réalisé que le niveau était élevé, que les équipes jouent avec une grosse intensité. Donc ce sera intéressant. Je n’ai pas peur des difficultés et j’ai accepté le transfert assez rapidement. Je sais que l’équipe a des joueurs francophones, Charles Kaboré et Samba Sow, ce qui, bien sûr, m’aidera à m’adapter. Mais pour moi, le plus important est que nous parlions tous la langue du football. Je vais apprendre le russe, je pense que je dois le faire en tant que footballeur jouant en Russie. J’attends avec impatience de faire mes débuts sur le terrain avec le Dynamo », a-t-il conclu.

