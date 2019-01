« Je mange déjà à la même table que Messi et Cristiano », avait lâché Antoine Griezmann il y a quelques mois dans les colonnes de AS, alors qu’il était en pleine campagne pour l’obtention du Ballon d’Or 2018. Cette fameuse table, Eden Hazard (Chelsea) pense aussi y avoir sa place comme il l’a expliqué dans un long entretien accordé à nos confrères de France Football.

« Je me mets à leur table depuis longtemps ! Même si ça ne fait que six mois, j’ai pris une belle dimension depuis la Coupe du monde. Je le sens, même dans le regard des gens. Avant, à leurs yeux, c’était : "Oui, c’est un très bon joueur mais est-ce qu’il peut être parmi les plus grands ?" (...) Mais il y a un moment où il faut rester les pieds sur terre. Pour ce qu’ils ont fait depuis dix ans, on ne peut pas être comparé à eux, c’est impossible. »