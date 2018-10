« Je mange déjà à la même table que Messi et Cristiano ». Il y a quelques semaines, dans les colonnes de As, Antoine Griezmann s’était laissé aller à cette petite phrase pour évoquer ses chances de remporter le Ballon d’Or France Football 2018. Des mots qui n’ont pas manqué de faire réagir, Sergio Ramos en tête. Interrogé par France Football, le natif de Mâcon s’est expliqué sur cette sortie. « J’ai gagné une Supercoupe d’Europe, une Ligue Europa, une Coupe du monde. On parle de moi grâce à cette belle année 2018 », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« C’est pour ça que j’ai pris la fameuse image de la table pour parler de Messi et Ronaldo. Tout au long d’une carrière, c’est très, très dur d’être proche d’eux, mais sur une année, je pense que c’est jouable. J’aurais dû préciser que je parlais d’une année. Sur une carrière, non. Ces deux gars-là sont des vraies légendes. Tous les ans, les mecs sont là, ne se fatiguent jamais, marquent cinquante buts, gagnent des trophées, des Ballons d’Or, et ils en reveulent encore », a-t-il confié. Une précision qui méritait d’être apportée.