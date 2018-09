En décembre, on connaîtra le nouveau Ballon d’Or. En cette année de Coupe du Monde, les cartes sont forcément rebattues. Cristiano Ronaldo, même s’il a gagné la Ligue des Champions, n’a pas été plus loin que les huitièmes de finale au Mondial. C’est aussi le stade de la compétition auquel s’est arrêtée l’Argentine de Lionel Messi. Alors, tous les rêves sont permis notamment pour les Français (Mbappé, Griezmann et Varane notamment).

Dans un entretien à As, Antoine Griezmann est revenu sur l’épisode malheureux des récompenses FIFA The Best. Compétition à laquelle il n’a pas été retenu. « Nous ne pouvons plus rien faire. C’est le prix de la FIFA et c’est dommage qu’il n’y ait pas de champion du monde nommé. Nous avons fait une excellente Coupe du Monde et l’ensemble de l’équipe a mérité un prix : Mbappé, Varane, Kanté, même si on a peu parlé de lui, il a fait une grande Coupe du Monde, ou moi-même… Mais c’est comme ça. Je pense que le Ballon d’Or a plus de prestige, plus d’histoire, je l’ai en tête et il y a trois mois pour tout donner et ensuite nous verrons ce qui se passera », a-t-il commencé à expliquer.

« Il est clair que je suis un joueur différent de Cristiano, Messi, Neymar ou Mbappé »

Vainqueur de la Ligue Europa contre l’Olympique de Marseille à Lyon (3-0) puis de la Coupe du Monde contre la Croatie (4-2), l’attaquant de l’Atlético Madrid peut forcément rêver au titre suprême. Il a même confessé se sentir proche de Ronaldo et de Messi. « Je mange déjà à la même table que Messi et Cristiano », explique ainsi le Colchonero. Elu homme de la finale des deux rencontres, le natif de Mâcon n’a jamais été aussi proche de remporter le Ballon d’Or. Et à ceux qui lui disent qu’il est probablement le meilleur joueur de la planète actuellement, il répond sobrement.

« Il existe différentes façons de regarder le football. Il est clair que je suis un joueur différent de Cristiano, Messi, Neymar ou Mbappé. Je suis au top mais je peux m’améliorer. Je cherche à être aussi complet que possible. Je ne vais pas marquer cinquante buts, mais je cherche à aider offensivement et à travailler pour l’équipe », développe-t-il sagement. En trois mois beaucoup de choses peuvent changer, mais dans la dernière ligne droite, Antoine Griezmann apparaît en pole position pour remporter le Ballon d’Or 2018.