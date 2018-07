Auteur du coup-franc pour Varane, Antoine Griezmann a aussi marqué le second but français face à l’Uruguay. Passeur et buteur, l’attaquant français a expliqué sa réflexion sur les deux buts à TF1. Visiblement, il avait travaillé le coup-franc avec Varane avant de profiter de la trajectoire du ballon sur le deuxième but.

« C’est Raphaël qui me l’a demandé et après il m’a dit de faire un petit pas, de s’arrêter et de la mettre au point de penalty. J’ai la chance de le mettre où il la voulait et il la met au fond, on est très heureux ! Sur le second but ? Je savais qu’avec ce ballon, ça allait bouger énormément pour le gardien et c’était très difficile pour lui. Je n’ai pas célébré le but car mes premiers pas en professionnel, beaucoup d’Uruguayens m’ont aidé donc j’ai beaucoup de respect pour eux. »