Rayan Cherki dévoile ses grandes ambitions avec l’Equipe de France

La fin d’un feuilleton qui aura tenu en haleine des millions de supporters de l’Algérie et de la France. La semaine dernière, Rayan Cherki a été appelé pour la première fois de sa carrière avec l’Équipe de France. Ayant la possibilité de jouer pour l’Algérie, mais aussi l’Italie, le prodige de l’OL a fait le choix de représenter les Bleus. Un choix qui a forcément été critiqué par de nombreux détracteurs qui craignent que Rayan Cherki ait fait un mauvais choix de carrière avec un Didier Deschamps qui a parfois tendance à mettre du temps avant d’intégrer pleinement de nouveaux éléments dans sa rotation. Finalement, le natif de Lyon a fait fi de toutes ces doléances et a rejoint Clairefontaine ce vendredi avec l’esprit léger.

Silencieux depuis sa convocation, Rayan Cherki s’est exprimé pour la première fois ce dimanche au micro de Téléfoot. À l’aise sur le terrain comme face aux caméras, le numéro 18 de l’OL a été interrogé sur de nombreux sujets mais n’a pas été questionné sur les raisons qui l’ont motivé à choisir la France plutôt que l’Algérie. En revanche, Cherki a profité de cette entrevue médiatique pour révéler les coulisses de son arrivée à Clairefontaine. «Ma mère m’a dit qu’elle était fière de moi. Mon père a toujours un message un peu plus négatif dans le sens où il me dit que c’est rien. Il veut que j’aille chercher plus. C’est des messages qui m’ont touché», a d’abord expliqué celui qui est ardemment convoité par Manchester City, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours.

Rayan Cherki veut rassembler tous les Français

Appelé pour la première fois, Rayan Cherki arrive néanmoins en terrain un peu connu à Clairefontaine. Outre les nombreux joueurs avec qui il a goûté aux JO l’an dernier, le milieu offensif de 21 ans a également de nombreux amis proches dans la sélection de Didier Deschamps. Parmi eux, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Deux joueurs exceptionnels que Cherki veut aider à aller faire encore mieux dans le futur : «Malo, Pierre, Bradley. J’ai grandi avec eux. Je les connais depuis que j’ai 6-7 ans. C’est une réponse évidente. Kylian et Ousmane, je suis très proche d’eux, je suis déjà parti en vacances avec eux. C’est deux très bons amis. Ils étaient contents pour moi et impatients de jouer avec moi. Je pense que je l’étais plus qu’eux. Je sais que je peux les régaler. C’est des joueurs de classe mondiale, je veux les aider à être encore meilleurs.»

Relancé sur sa relation avec Didier Deschamps et ses envies de postes sur le terrain, le néo-international français a expliqué qu’il souhaitait avant tout jouer un maximum et être performant : «la position où j’ai envie de jouer avec les Bleus ? Sur le terrain. J’ai pas forcément de postes préférentiels. J’ai eu la chance d’avoir un début de carrière mouvementé sur mes postes. Je peux jouer à tous les postes. J’ai eu la chance de parler avec lui dans l’intimité. Il veut que je sois efficace et performant. C’est ce qui fera la réussite de l’équipe.» C’est alors que Cherki a décidé de dévoiler ses belles ambitions sous la tunique frappée du coq. Fan de Zinedine Zidane et de son histoire avec l’équipe de France, l’ambidextre veut marcher sur les pas de Zizou et souhaite unir tous les Français derrière l’EDF : «ma première image d’équipe de France ? C’est Zidane. Tout ce qu’il a réussi à faire pour le pays. J’ai envie de suivre cette route. Je veux rassembler. Peu importe les horizons, les étages sociaux…je veux que tout le monde prenne du plaisir.» Des déclarations excitantes qui ne devraient pas manquer de renforcer la hype derrière les premiers pas de Rayan Cherki avec l’Equipe de France.