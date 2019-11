Comme chaque trêve internationale et le rassemblement de l’équipe de France, le dossier Karim Benzema (31 ans) revient sur la table. Absent de la liste de Didier Deschamps depuis octobre 2015 et l’affaire dite de la « sextape » avec Mathieu Valbuena, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été rappelé par le sélectionneur depuis. Christophe Dugarry estime que de l’eau a coulé sous les ponts depuis cette histoire. Mais surtout, l’attaquant français a réalisé des saisons pleines avec son club et serait forcément un atout supplémentaire pour les Bleus estime le champion du Monde 98.

« Le football français a envie de se régaler. On a envie de voir les meilleurs joueurs en équipe de France. Jusqu’à preuve du contraire, Benzema en fait partie. (...) On a tous envie de les voir ranger un peu les ego et, au moins, se parler, explique l’ancien attaquant. Quatre ans, ça commence à faire beaucoup. (...) Avec Karim Benzema, l’équipe de France sera encore meilleure. »