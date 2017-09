Rentré en jeu à une dizaine de minutes du coup de sifflet final contre les Pays-Bas (4-0), Kylian Mbappé a marqué le quatrième but de l’équipe de France et effectué quelques dribbles spectaculaires. Ce samedi, en conférence de presse d’avant France-Luxembourg, Didier Deschamps a tenu à relativiser les performances XXL de son plus jeune joueur sélectionné :

« Mbappé ne me bluffe pas. Je ne l’appelle pas par hasard. Il aura encore des étapes à franchir. C’est bien qu’il ait pu marquer son premier but jeudi. Evidemment qu’il a une marge de progression. Même si, à son âge, il fait partie des joueurs un peu hors-norme. Je peux l’utiliser à tous les postes car il a les qualités et la vitesse pour. »