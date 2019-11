Pour valider son ticket à l’Euro 2020, l’équipe de France va affronter la Moldavie et l’Albanie, les 14 et 17 novembre prochain. Mais les Bleus devront faire sans Lucas Hernandez (23 ans). Après l’imbroglio du dernier rassemblement, le défenseur s’est blessé à la cheville et sera indisponible plusieurs semaines après son opération. En conférence de presse, Didier Deschamps a réfuté une prise risque inutile lors du match nul contre la Turquie (1-1).