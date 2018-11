Lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps a dû se passer des services d’un homme : Nabil Fekir. Du coup,c’est Dimitri Payet qui a été appelé pour le remplacer. Le capitaine marseillais, qui réalise un bon début de saison avec l’OM (4 buts et 5 passes décisives en Ligue 1), n’a jamais fait une croix sur l’équipe de France, même après sa blessure quelques mois avant la Coupe du monde, comme il l’a avoué au quotidien L’Equipe.

« Je ne voulais pas arrêter sur cette blessure. Tant que je pourrai donner, je donnerai. Je vis au jour le jour car un groupe s’est fait en Russie, il est en place. Quand ça marche, je ne vois pas l’intérêt de changer. Mais on m’a appelé et ça veut dire que je ne suis pas si loin que ça. On se connaît bien avec le coach. Si je suis performant avec mon club, je reste sélectionnable. Ce ne sera que du bonus, je croquerai dedans », a ainsi déclaré le capitaine de l’OM. La concurrence promet de battre son plein.