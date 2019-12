L’aventure en Équipe de France de Jonathan Ikoné (21 ans) a débuté en septembre dernier. Depuis, le joueur du Lille OSC est réapparu à trois reprises sous le maillot des Bleus. Alors tout naturellement, il pense comme beaucoup d’autres joueurs à l’Euro 2020. Une compétition à laquelle il pourrait participer, s’il est appelé par Didier Deschamps, avec Kylian Mbappé. Les deux sont, en effet, originaires de Bondy et sont très proches mais n’ont encore jamais évolué ensemble sous le maillot deux étoiles.

Dans les colonnes du jour du journal le Parisien, le milieu offensif a fait part de son envie de jouer l’Euro avec le joueur du PSG. « Oui, et le disputer avec Kylian, ce serait le rêve. Je vais essayer de l’accomplir. Tous les deux, on vit déjà un rêve. Il est fier de ses performances et j’en suis fier aussi. On a travaillé pour en arriver là », a-t-il avoué.