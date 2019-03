Ce n’est désormais plus une surprise de voir Kylian Mbappé appelé avec l’équipe de France. L’attaquant français de 20 ans, auteur de 26 buts en 23 matches de championnat cette saison, continue de régaler avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Encore buteur face à l’Olympique de Marseille, le natif de Bondy s’est habitué à jouer en pointe face aux absences de Neymar et Edinson Cavani. Un poste qu’il pourrait utiliser avec les Bleus tant sa polyvalence plait au sélectionneur français Didier Deschamps, comme il l’évoque dans une interview accordée à L’Equipe.

« C’est une possibilité, oui. Il peut jouer à tous les postes. Avec les absences au PSG, il s’est retrouvé axial, voire tout seul devant, avec des avantages et des inconvénients. Il y a moins d’espaces, il est plus dos au jeu, mais bon, cela ne lui pose pas de problème. Il n’a pas le profil d’Olivier Giroud. Kylian, c’est l’explosivité, les déplacements, la vitesse. Après, il faut construire par rapport à ça. Si on joue contre un bloc bas et qu’on est censés avoir des centres... Ça ne veut pas dire que Kylian ne peut pas marquer sur des centres mais il vaut mieux éviter les ballons en l’air avec lui, oui », a ainsi déclaré Didier Deschamps.