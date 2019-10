Les galères s’enchaînent pour Kylian Mbappé (20 ans). Touché à la cuisse le 25 août dernier contre Toulouse (4-0), l’attaquant n’a repris la compétition que le week-end dernier face à Bordeaux (0-1) avant de participer à la victoire des siens cette semaine en Ligue des champions contre Galatasaray (0-1). Mais l’international français ne semble pas totalement remis et a été victime d’une nouvelle alerte à Istanbul.

Convoqué avec l’équipe de France pour les matches de qualifications à l’Euro 2020 en Islande le vendredi 11 octobre et la Turquie le lundi 14, la participation du joueur parisien n’est pas remise en cause selon Le Parisien. Didier Deschamps ne devrait, toutefois, prendre aucun risque avec sa star comme il l’a confié en conférence de presse : « Je ne suis pas dans la configuration où je dois enchaîner et je ne suis pas là pour prendre des risques par respect pour Kylian et le club. Même si nos deux matches sont très importants face à deux adversaires directs. »

