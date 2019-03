Pour son entrée en lice dans ces qualifications à l’Euro 2020, l’équipe de France affrontait la Moldavie. Les champions du monde n’ont pas tremblé et l’ont emporté 4-1 avec notamment un grand Antoine Griezmann. Interrogé en fin de match au micro de TF1, Didier Deschamps se montrait satisfait du contenu malgré le but encaissé en fin de match.

« Si on avait pu éviter ce but, c’était mieux, mais il fait plaisir au public. On a bien entamé notre phase de qualification. On remet ça dans 3 jours. Les attaquants ont tous marqué. Les adversaires font bloc, les choses dépendent de nous, » a ainsi confié le sélectionneur de Bleus.