L’équipe de France retrouvait le Stade de France ce samedi avec un match contre l’Albanie, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Devant leur public, les Bleus ont fait le travail pour s’imposer sur le score de 4-1. Titulaire, Kingsley Coman a illuminé cette rencontre, et l’ailier du Bayern Munich a marqué un doublé. Après la rencontre, ce dernier est donc revenu sur la performance des champions du Monde.

« Oui, c’était un bon match pour ma part, mais c’était avant tout un bon match collectif. On gagne 4-1 et je pense à l’équipe avant tout. (...) On a fait beaucoup d’efforts, ça arrive de prendre un but mais on a fait un très bon match. Du début à la fin, on était concentrés », a expliqué le joueur âgé de 23 ans au micro de M6.

