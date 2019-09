Quasiment deux mois après la trêve internationale du mois de juin et deux rencontres à l’extérieur, l’équipe de France retrouvait le Stade de France ce samedi soir pour un match contre l’Albanie, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Suite à de nombreuses absences, Didier Deschamps alignait un 4-2-3-1 avec Tolisso, Coman ou encore Lemar. Après un problème avec l’hymne albanais, la rencontre pouvait enfin débuter et l’ailier du Bayern Munich n’attendait pas bien longtemps pour ouvrir le score du pied gauche (8e). Supérieurs, les Bleus n’étaient pas inquiétés et Giroud doublait la mise sur un excellent service de Lucas Hernandez (27e).

Les champions du Monde déroulaient et obtenaient d’ailleurs un penalty, mais Griezmann trouvait la barre transversale (37e). Après cette belle première période, les Français levaient un peu le pied au retour des vestiaires, mais le score évoluait encore. Après l’heure de jeu, Coman réalisait un doublé à bout portant (68e). Pour sa 1ère sélection, Ikoné aggravait la marque en inscrivant son premier but avec les A (85e). Mais l’Albanie réduisait l’écart en fin de match sur penalty grâce à Cikalleshi (90e). Au terme d’une rencontre maîtrisée, l’équipe de France s’imposait donc sur le score de 4-1. Rendez-vous désormais mardi pour le match contre Andorre, toujours à Saint-Denis.

