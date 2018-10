S’il laisse sa place pour le Ballon d’Or 2018, Paul Pogba (25 ans) ne manque pas d’ambition pour autant. Malgré une période compliquée à Manchester United, le joueur de l’équipe de France a dévoilé qu’il avait plus que jamais soif de trophées. Mieux, la Pioche veut marquer l’histoire du football.

« La Premier League, la Ligue des champions, l’Euro, faire partie des meilleurs joueurs du monde, progresser. Je veux marquer l’histoire du foot. À moi d’être encore plus décisif, de marquer plus de buts. C’est dur car j’ai un rôle de relayeur, je dois faire le jeu, mais je veux aussi récupérer plus de ballons à la N’Golo Kanté ou à la Blaise Matuidi », a-t-il déclaré au Figaro.