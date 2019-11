Intronisé en tant que sélectionneur de l’Équipe de France en 2012, Didier Deschamps s’est imposé à la tête des Bleus. Ce dimanche, face à l’Albanie, pour le compte des éliminatoires à l’Euro 2020, l’ancien milieu de terrain va célébrer sa centième sélection sur le banc international. Et l’idée est déjà de le prolonger au sein de la Fédération Française de Football. Interrogé aux micros de RMC Sport, le président de la FFF Noël Le Graët a annoncé que des discussions allaient avoir lieu durant le mois de décembre.

« Une prolongation, ça ne se fait pas comme ça sur un coin de table, a indiqué le président de la Fédération française de football. Il faut passer un peu de temps ensemble. On a prévu de se voir durant la deuxième quinzaine de décembre. On passera un moment ensemble pour voir sa motivation, ses envies et comment essayer d’améliorer les choses. C’est long. Il y a encore un contrat jusqu’en 2020 (fin de l’Euro, ndlr). Le Qatar, c’est encore beaucoup plus loin. Il faut une envie réciproque », a-t-il confié.