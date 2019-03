À quelques jours des matches des éliminatoires de l’Euro 2020 face à la Moldavie (22/03) et l’Islande (25/03), Didier Deschamps a dévoilé sa liste ce jeudi, dans laquelle figure forcément l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Et le sélectionneur de l’équipe de France, interrogé par RTL après sa conférence de presse, est notamment revenu sur l’avenir du natif de Bondy, suivi par le Real Madrid.

« Il est sous contrat avec un grand club. Après, les supputations... Comme tous les grands joueurs, il est susceptible d’intéresser les meilleurs clubs au monde, dont Paris fait partie. Maintenant, je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Il a un contrat de longue durée avec le PSG. Je ne pense pas qu’il doit se poser la question aujourd’hui. Ce n’est pas la question que je vais me poser à son sujet non plus », a expliqué l’ancien entraîneur de l’OM.