Cette liste était très attendue. C’est la première liste de Didier Deschamps de 2019 et celle-ci concerne les premières rencontres pour la qualification à l’Euro 2020. Ainsi, le coach français a décidé de retenir 23 éléments pour aller en Moldavie le 22 mars et accueillir l’Islande au Stade de France le 25 du même mois. C’est une liste qui devait un peu changer, car il existe quelques Bleus habituellement appelés qui souffrent de blessures.

Ainsi, Adil Rami n’est pas là, tout comme Lucas Hernandez, Benjamin Mendy, Ferland Mendy et aussi Ousmane Dembélé, qui se sont blessés ce mercredi lors de la rencontre entre le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais (5-1). Chez les gardiens, rien ne change puisqu’Hugo Lloris, impeccable lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, reste le numéro 1. Alphonse Areola poursuit lui aussi son aventure avec les Tricolores, tout comme Steve Mandanda.

Kurzawa de retour, Ben Yedder et Lacazette absents

Mais c’est derrière qu’il y a des surprises ! Attendus, Léo Dubois et Clément Lenglet ne font pas partie de cette liste au contraire de deux revenants : Layvin Kurzawa, qui reprend tout juste avec le Paris Saint-Germain et surtout Kurt Zouma, prêté par Chelsea à Everton. Umtiti, Varane, Sidibé, Pavard, Digne et Kimpembe sont bel et bien présents aussi. Au milieu de terrain, Steven N’Zonzi a disparu, tandis que Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko restent dans la liste.

Enfin, chez les attaquants, pas de surprise réellement. Wissam Ben Yedder, en grande forme avec le FC Séville n’y est pas, au contraire de Kingsley Coman et d’Anthony Martial. Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Nabil Fekir et Florian Thauvin restent des hommes de bases de Didier Deschamps. Ce sont donc bien ces 23 joueurs qui auront la lourde de tâche de bien démarrer les qualifications des Bleus pour l’Euro 2020.

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Alphonse Aréola (Paris SG) ;

Défenseurs : Benjamin Pavard (Stuttgart), Lucas Digne (Everton), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris SG), Djibril Sidibé (AS Monaco), Layvin Kurzawa (PSG), Kurt Zouma (Everton)

Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Tanguy Ndombele (Lyon), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Anthony Martial (Manchester United), Nabil Fekir (Lyon), Kingsley Coman (Bayern Munich)