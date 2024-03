Équipe de France : Kylian Mbappé répond aux critiques après la débâcle face à l’Allemagne

Samedi soir, sur la pelouse du Groupama Stadium, l’équipe de France a déçu dans les grandes largeurs. Balayés (0-2) par l’Allemagne, les Bleus ont livré une prestation indigeste, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Présent en conférence de presse, ce lundi, avant de défier le Chili pour le second match amical de ce rassemblement de mars, Kylian Mbappé est d’ailleurs revenu sur cette déroute. «Je pense que ce n’était pas assez. Le leadership a été défaillant, c’est clair. Mais on a été dépassés sur pas mal d’aspects. Ce sont des indicateurs, même si c’est un match amical. À nous de réagir pour ne pas installer un doute dans l’équipe qui n’existe pas actuellement», a notamment avoué l’attaquant parisien.

Interrogé sur les difficultés aperçues en terres lyonnaises, celui qui devrait prochainement officialiser son départ pour le Real Madrid n’a cependant pas souhaité fuir ses responsabilités. Si sa présence face aux journalistes revêtait déjà un signe fort, ses mots sont également allés en ce sens. «On est jamais sévère face à des joueurs de haut niveau, c’est notre quotidien. C’est notre vie d’être critiqués, surtout les cadres. C’est sûr qu’on devait avoir un autre visage. Le match est passé, on veut montrer une réaction demain. Il faut prendre conscience que ce qu’on a fait n’était pas suffisant», a ainsi lancé le numéro 7 du PSG avant d’en remettre une couche.

Mbappé ne veut pas s’alarmer, mais…

«On a revu les images, le coach avait un message à faire passer, il est passé, il faut maintenant réagir. Venir en conférence de presse, c’est ma responsabilité, encore plus après une défaite, si on avait gagné, je ne serais pas venu, j’aurais laissé la place à d’autres leaders de ce groupe. En cas de défaites, il faut assumer, c’est pour ça que je suis là». En bon capitaine des Bleus, le Bondynois a cependant refusé de céder à la panique malgré cette défaite face aux Allemands. «On n’a pas douté. On a mal joué. Il n’y a pas de vérité absolue dans les matchs amicaux. J’ai eu la chance de jouer plusieurs compétitions, il y a des compétitions où les matches d’avant on a pris des roustes et certaines où on a tout gagné lors des matches amicaux, donc voilà, mais ça donne quand même des indicateurs qu’il ne faut pas négliger».

Et d’ajouter : «il y avait beaucoup de warnings. Techniquement, tactiquement, dans l’envie, l’efficacité… ça fait beaucoup de choses face à une équipe comme l’Allemagne. Il vaut mieux prendre cette claque maintenant. Si ça peut nous servir, on reviendra ici le 14 juillet et on se dira que c’était sympa de prendre une baffe contre l’Allemagne. Mais pour l’instant, on n’a rien gagné, donc il faut s’en servir comme exemple». Lucide, mais déterminé à l’idée de réagir face au Chili, Mbappé a finalement conclu son intervention par un discours fédérateur. «C’est un avertissement. Mais on ne va pas jeter tout ce qu’on a fait à la poubelle. On ne va pas tirer sur les gars après seulement un match perdu. On est toujours soudés, unis, remplis de confiance et d’humilité. On est prêts à enchaîner demain (mardi, ndlr)». Si l’ancien Monégasque a globalement déçu face à la Mannschaft, l’histoire retiendra que ses deux récentes apparitions en conférence de presse sont, quant à elles, parfaitement gérées…