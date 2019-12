Outre la Bundesliga et la Coupe de la Ligue, du football se jouait aussi en Angleterre, en ce milieu de semaine. En effet, en EFL Cup, Aston Villa accueillait une équipe plus que bis de Liverpool. Pour cause, les Reds sont aussi actuellement engagés dans la Coupe du Monde des clubs au Qatar où ils joueront leur demi-finale ce mercredi à 18h30 contre les Rayados de Monterrey.

Ainsi, quand le onze de départ a été donné, certains, pas au courant, on put être étonnés de ne reconnaître absolument aucun nom dans l’équipe victorieuse de la Ligue des Champions. Ce qui était en revanche prévu, c’est qu’ils allaient prendre une volée. Ainsi, The Villans s’en sont donné à coeur joie, construisant leur victoire par cinq buts à zéro principalement en première période. Conor Hourihane, le milieu de terrain des Clarets, ouvrait la marque sur un coup franc excentré (1-0, 14e) avant que le pauvre défenseur de 18 ans, Morgan Boyes, ne marque contre son camp (2-0, 17e). Ensuite, Jonathan Kodjia s’est offert un doublé (37e, 45e). En toute fin de match, Wesley, entré en cours de jeu, a ajouté son nom à la feuille de statistique (5-0, 90e +2) et a donné à Aston Villa une victoire 5-0. Sans surprise, Liverpool ne verra pas les demi-finales de l’EFL Cup.