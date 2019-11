Sorti à la 87e minute du choc entre Liverpool et Manchester City, dimanche (3-1), Mohamed Salah (27 ans) doit déclarer forfait pour le rassemblement avec l’Égypte. Alors que les Pharaons doivent affronter le Kenya et les Comores dans le cadre des éliminatoires à la CAN 2021, l’attaquant des Reds souffre de la cheville et ne participera pas à ces rencontres après des examens médicaux passés avec sa sélection.

« La blessure nécessite une période traitement pour se remettre », a expliqué la fédération égyptienne dans un communiqué. Déjà absent quelques temps en octobre dernier, l’attaquant aurait aggravé sa blessure après un contact avec Fernandinho. Il pourrait manquer la prochaine journée de Premier League contre Crystal Palace (13e journée).