Retour à la routine de la Liga pour Ernesto Valverde et ses hommes après cette trêve internationale. Sur une série de trois succès en championnat, les Barcelonais ont l’occasion de terminer la journée en tête en cas de victoire sur la pelouse d’Eibar à 13h et de contre-performance du Real Madrid ce soir à Mallorca.

Mais les Basques ont des arguments, et après un début de saison très compliqué, ils ont redressé la barre et sont sur quatre matchs de suite sans connaître la défaite. Pour ce duel qui a tout d’un match piège, Ernesto Valverde sort logiquement l’artillerie lourde et on notera les débuts d’Umtiti cette saison.

Les compositions

Eibar : Dmitrovic - De Blasis, Oliveira, Arbilla, Cote - Diop, Sergio Álvarez - Pedro León, Orellana - Charles, Sergi Enrich

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba - Busquets, Arthur, De Jong - Messi, Suárez, Griezmann.