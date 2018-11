L’Eintracht Francfort se frotte les mains du retour de Kevin Trapp (28 ans). Mieux, les Allemands souhaitent déjà étendre son séjour, et ce, malgré l’absence d’option d’achat dans son contrat de prêt. Interrogé par Bild, le portier, toujours sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2020, préfère ne pas tirer de plans sur la comète.

« Je ne peux pas décider seul de ce qui se passera cet été. Je suis encore sous contrat avec Paris (jusqu’en juin 2020). Et cela dépend aussi ce que l’Eintracht veut faire. Bien sûr que je me sens bien ici. Et bien sûr, il doit y avoir des objectifs élevés ici. (...) L’Europe pourrait être une condition, mais ce n’est pas l’essentiel. L’argent ne sera pas le seul facteur décisionnel », a lancé l’international allemand (3 sélections).