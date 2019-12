Bon dernier de Ligue 1 après 18 journées (12 points), Toulouse est sur une abominable série de 8 défaites de suite en championnat. Antoine Kombouaré ne parvient pas à redresser une situation qui était déjà périlleuse sous les ordres d’Alain Casanova. Et alors qu’Olivier Sadran a déjà employé les grands moyens en proposant carrément de rembourser les abonnés pour la seconde partie de saison, Elie Baup a lui proposé son aide sur les ondes de France Bleu Occitanie.

« Cela fait quelques saisons qu’ils se bagarrent pour le maintien. (…) En ce moment, c’est dur pour tout le monde. Sur le papier, il y a de la qualité. (…) Les joueurs doivent renvoyer une image forte de solidarité, d’entraide, de surpassement. Si eux renvoient cette image, ça va recoller les morceaux tout autour. J’ai été longtemps à la formation, entraîneur. Je les connais tous. Je me sens proche d’eux. S’il y a une ouverture, il n’y a pas de problème, je suis là. C’est une aide, je suis même proche d’Antoine Kombouaré que je connais bien et que j’apprécie. Tous les gens doivent avoir envie de s’entraider pour y arriver » a expliqué Baup (64 ans), qui a dirigé les Violets entre 2006 et 2008. Désormais consultant pour BeIN Sports, il n’a plus entraîné depuis 2013 et son départ de l’OM.