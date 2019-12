La première partie de saison de Toulouse est pour le moins catastrophique. Le club de la Ville Rose pointe à la dernière marche du classement de Ligue 1, et reste sur huit défaites de rang en championnat. Une situation tendue, avec des supporters qui n’hésitent plus à afficher leur mécontentement. Le président Olivier Sadran a tenu à calmer le jeu.

« Dès lundi, les gens qui ne voudront pas participer à la phase retour, ne plus aller au stade, quoi, pourront rendre leur abonnement au Stadium et seront remboursés pour la deuxième partie de la saison. [...] On propose un spectacle qui n’est pas digne d’être payé, donc le processus est normal. On est désolés, bien sûr, car on a besoin d’eux, c’est certain, pour se sauver », a expliqué le dirigeant du TFC à la La Dépêche du Midi. Suffisant pour refroidir les ardeurs des fans ? Pas sûr...