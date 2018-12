Ce dimanche se jouait la 16e journée d’Eredivisie. L’Ajax Amsterdam (2e) recevait De Graafschap (18e). Et les Ajacides n’ont pas fait dans le détail aujourd’hui contre la lanterne rouge, en étrillant leurs adversaires 8 buts à 0 à la Johan Cruijff ArenA. Dusan Tadic ouvrait le score dès la 18e minute, suivi de Noussair Mazraoui (25e). Deux joueurs se sont ensuite distingués en inscrivant un triplé : Hakim Ziyech (32e, 62e, 69e) et de Daley Blind (65e, 74e, 90e).

De son côté le leader le PSV Eindhoven s’est lui aussi amusé en s’imposant 4 à 0 sur la pelouse d’Heracles. Steven Bergwijn (12e), Daniel Schwaab (33e), Denzel Dumfries (79e) et Gaston Pereiro (90e+4) ont chacun marqué un but. Les Boeren continuent de dominer le championnat néerlandais et comptent toujours deux points d’avance sur le rival et dauphin l’Ajax. Désormais, ils ont la même différence de buts (+50, 57 buts marqués, 7 encaissés).