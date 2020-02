Le Royaume-Uni est pour l’instant globalement épargné par la propagation du coronavirus (le premier décès lié au coronavirus vient seulement d’être annoncé). L’Angleterre notamment n’en reste pas moins vigilante et réfléchit aux mesures qui pourraient être prises dans le cas où l’épidémie se développerait massivement dans ses contrées.

Selon le Daily Telegraph, le gouvernement pourrait dès lors décider d’annuler pendant près de deux mois toute compétition sportive, dont la Premier League. Dès lors, les dirigeants de la Ligue anglaise seraient contraint de réfléchir à la manière de sceller la saison : soit en figeant le classement au moment de l’arrêt contraint (avec le titre de champion accordé à Liverpool et les trois relégués) soit en annulant purement et simplement la saison, avec pour conséquence pas de titre de champion attribué et pas de relégation pour les trois derniers !