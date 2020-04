Confiné à domicile à l’instar de ses joueurs et de la population britannique, Carlo Ancelotti s’occupe comme il le peut à Liverpool. Et à en croire ses propos, l’entraîneur d’Everton vit un confinement plutôt paisible. Le technicien italien a partagé son quotidien à la chaîne TV des Toffees.

« Pendant la journée, j’adore cuisiner. C’est l’une de mes passions. Et le soir, je regarde des séries télévisées. Je marche aussi, je vais à Crosby, à la plage. C’est une belle région, la plage est vraiment fantastique », a-t-il déclaré. L’Italien sait qu’il est chanceux de pouvoir se balader, ce qu’il n’aurait pas pu faire en Italie. Il lui arrive de croiser des supporters mais garde toujours les distances de sécurité. Carlo Ancelotti et les autres acteurs de Premier League sont toujours dans l’inconnu et ne savent pas quand le championnat reprendra ses droits.