Le Barça cherche désespérément à attirer un numéro neuf dans ses filets avant la clôture du mercato. Avec l’indisponibilité de Luis Suarez jusqu’en mai prochain, les Blaugranas doivent donc recruter pour faire oublier El Pistolero. Selon les informations de Sky Sports, le champion d’Espagne aurait tenté d’arracher Richarlison (22 ans) à Everton.

Les Toffees auraient ainsi refusé une offre barcelonaise estimée à 100 millions d’euros. Les dirigeants du club anglais jugent en effet impensable de vendre un de leurs meilleurs joueurs cette saison. Une information qui peut paraître surprenante puisque l’attaquant brésilien est considéré comme extracommunautaire, et que le Barça ne peut plus en accueillir cette saison... Pour rappel, Richarlison a inscrit huit réalisations et distillé trois passes décisives en Premier League cette saison.