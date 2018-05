Depuis quelques jours, les rumeurs concernant un départ de Wayne Rooney vers DC United s’intensifient. L’attaquant anglais attend que ses dirigeants révèlent l’identité du futur entraîneur avant de trancher sur son avenir. Interrogé par Sky Sports sur le sujet, Theo Walcott son coéquipier à Everton a pris position dans ce dossier sensible chez les Toffees.

« Sincèrement j’espère qu’il va rester ici. Je me souviens d’une conversation que j’ai eu avec lui au téléphone. Il fut l’un des joueurs importants d’Everton qui a tout fait pour que je vienne ici et je l’en remercie. Si il devait partir, je lui souhaiterais bonne chance à lui et à sa famille, car il n’a rien à prouver à personne, » a ainsi commenté l’ancien joueur d’Arsenal.