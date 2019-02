Swansea et Brentford s’affrontaient en huitièmes de finale de la FA Cup. Dans une première période à sens unique, Brentford ouvrait le score par l’intermédiaire de Watkins (0-1, 28e). Les Swans répondaient et le portier de Brentford Daniels marquait contre son camp (1-1, 49e). Dans la foulée, Swansea accélérait et James donnait l’avantage aux siens (2-1, 53e). A l’heure de jeu, Ngoyo était exclu pour les visiteurs (61e), et Swansea tuait le match dans la foulée grâce à Celina (3-1, 66e) et Byers en fin de match (4-1, 90e). Suffisant pour se qualifier en quarts de finale.

De son côté, Crystal Palace se déplaçait à Doncaster pour composter son billet pour le tour suivant. Et rapidement, les pensionnaires de Premier League ouvraient le score par l’intermédiaire de Schlupp (0-1, 8e). Avant la pause, Meyer doublait la mise pour les siens (0-2, 45e+2). Crystal Palace s’imposait et rejoint ainsi les quarts de finale.