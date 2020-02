Tenu en échec par Southampton sur le terrain des Saints (1-1) en FA Cup, Tottenham a dû jouer un match “replay” ce soir dans son antre pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la compétition et affronter Norwich City, adversaire désigné pour le vainqueur de l’opposition du soir. Et encore une fois, les deux équipes ont bataillé.

Les Spurs ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Jack Stephens, avant que les Saints n’égalisent avant la pause par Shane Long. Danny Ings pensait alors donner un avantage décisif aux siens en inscrivant le but du 1-2 à la 72e minute. C’était sans compter sur Lucas Moura venu sauver les meubles six minutes plus tard (2-2, 78e) avant que Heung-min Son vienne permettre aux Londoniens de remporter le match au finish sur penalty (3-2, 87e).