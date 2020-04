Privé de football comme l’ensemble de ses coéquipiers du FC Barcelone depuis que l’Europe se retrouve en confinement suite à la propagation de la pandémie de coronavirus, Antoine Griezmann patiente. L’attaquant français s’est distingué ce samedi sur les réseaux sociaux.

Le champion du monde 2018 a publié une vidéo du Camp Nou avec comme fond sonore le chant du club. Le tout accompagné de la phrase : « maintenant, nous sommes séparés pour être plus unis que jamais. » Le numéro 17 des Blaugranas commence à avoir des fourmis dans les jambes et la fin du confinement devrait être perçu par le joueur (et sûrement l’ensemble de ses coéquipiers) comme une délivrance.