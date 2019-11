À la chaîne de télévision espagnole TV3, Arturo Vidal a révélé qu’il n’était pas complètement épanoui au FC Barcelone. Le milieu de terrain chilien, qui aura 33 ans en prochain et est sous contrat au Barça jusqu’en 2021, a ouvert la porte à un départ du club blaugrana, cet hiver, où l’été prochain.

J’aimerais rester là, mais je dois être objectif et vivre au jour le jour. Si en décembre ou à la fin de la saison, je ne me sens pas important ici, je devrai trouver une solution et élargir mes horizons pour redevenir important, a-t-il lâché sans détour. Cette saison, Arturo Vidal a déjà marqué quatre buts, battant son record de la saison dernière, mais il n’a été titulaire que dans trois des neuf matchs qu’il a disputés en Liga. En C1, il n’a été titulaire que contre le Slavia Prague (0-0), au Camp Nou.