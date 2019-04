À 8 journées de la fin de la Liga, le FC Barcelone, leader, reçoit l’Atlético de Madrid, son dauphin, 8 points derrière, à l’occasion de la 31ème journée de Liga, au Camp Nou. Un stade dans lequel les Blaugrana n’ont plus perdu face aux Colchoneros depuis la saison 2005/06. Il restent, dans leur antre, sur 9 victoires et 3 matches nuls contre l’Atlético et Diego Simeone n’a jamais gagné au Camp Nou en 14 duels (9 défaites et 5 matches nuls).

Pour ce choc, Ernesto Valverde est privé de Rafinha et Dembélé, blessés, d’Arturo Vidal, suspendu. Il s’appuie aujourd’hui sur un 4-3-3 composé de ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet et Jordi Alba derrière, Busquets, Arthur et Rakitic au milieu et sur le trio Messi, Suarez, Coutinho devant. Côté Colchoneros, Diego Simeone récupère Diego Costa et Alvaro Morata. Le premier intègre le 4-4-2 aux côtés d’Antoine Griezmann alors que le second débute sur le banc. Oblak, Arias, Gimenez, Godin et Filipe Luis composent la défense. Koke, Thomas, Rodri et Saul le milieu.

Les compositions d’équipes :

Barça : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

Atléti : Oblak - Arias, Godin, Gimenez, Filipe Luis - Saul, Thomas, Rodrigo, Koke - Griezmann, Diego Costa