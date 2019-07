Recruté pour 75 millions d’euros par le FC Barcelone, le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong est l’une des têtes d’affiche du mercato estival des Catalans. Face à Chelsea, il a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs. Une rencontre où il a retrouvé le rythme sans pour autant crever l’écran. Après la rencontre, il a fait le point sur sa première sortie avec la tenue blaugrana.

« Ce n’était pas un bon match, nous avons perdu, mais c’était mes premières minutes avec le Barça, je suis content et heureux. J’avais de bonnes sensations. Le football est identique, il n’est pas très différent (par rapport à l’Ajax Amsterdam ndlr). Je me fiche de l’endroit où je devrais jouer. Nous n’avons pas parlé de positions. Je suis heureux au Barça et je dois encore m’adapter. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10