Depuis plusieurs jours, Santiago Solari se plaint du calendrier du Real Madrid comparé au FC Barcelone. En effet, les Blaugranas, qui se sont imposés samedi contre le Séville FC (4-2), bénéficient d’un jour de repos supplémentaire que le Real Madrid, qui affronte ce dimanche Levante, avant la demi-finale retour de Copa del Rey programmée mercredi soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Interrogé en zone mixte après le match, Gerard Piqué a répondu aux plaintes de Santiago Solari.

« En championnat, le Real Madrid avait un jour de repos en plus. Nous avons gagné 5-1. On pense d’abord au Clasico de mercredi, en Copa del Rey. Nous voulons jouer la finale, on pensera au championnat après ce match. Nous sommes à un moment clé de la saison et même si on ne pratique pas le meilleur football, on est en vie dans toutes les compétitions. On veut gagner les deux prochains matches contre le Real Madrid », a ainsi déclaré le défenseur espagnol.