Arrivé cet été en Catalogne pour porter les couleurs du FC Barcelone, Frenkie de Jong s’adapte tout doucement à sa nouvelle équipe. Interrogé par le site officiel du club blaugrana, le milieu de terrain néerlandais de 22 ans a fait part de son admiration envers le numéro 10 de son équipe, un certain Lionel Messi.

« Tout le monde sait à quel point c’est important pour nous. Il n’est plus surprenant que dans un match il marque trois buts. Il est bien meilleur que tous les autres. Toute équipe qui affronte Messi est toujours plus nerveuse, moi aussi je le serait. » Cela tombe bien pour Frenkie de Jong car ils sont tout deux dans la même équipe et affronteront ce mercredi le Real Madrid lors du Clasico (rencontre à suivre sur notre live commenté à partir de 20h).