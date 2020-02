Avec une énième blessure depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017, Ousmane Dembélé fait face à une nouvelle désillusion. L’échec est autant marquant au FC Barcelone puisque les Catalans pensaient assurer leur futur en recrutant l’international français pour 145 M€ (bonus compris).

En deux ans et demi, Ousmane Dembélé n’a joué que 74 matches toutes compétitions confondues. Le calcul est alors très rapide comme le rapporte Sport ce vendredi. En comparant le montant de son transfert et son nombre de matches joués, Dembélé a, jusqu’à présent, coûté aux Blaugranas 2 M€ par match joué. Une somme plus que conséquente.