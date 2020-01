Le FC Barcelone est toujours à la recherche d’un attaquant de pointe pour remplacer Luis Suarez, blessé au moins jusqu’à début avril. Cependant, le temps est compté et plusieurs noms ont été évoqués par la presse espagnole, Pierre-Emerick Aubameyang, Rodrigo ou encore Olivier Giroud. Rivaldo, légende blaugrana, veut quant à lui voir un autre visage à la pointe de l’attaque, celui d’Edinson Cavani.

« Cavani serait une magnifique amélioration pour l’attaque de Barcelone maintenant que Suarez est absent pendant longtemps. Après tout, Cavani est un attaquant de haut niveau qui a toujours été bon dans les meilleures championnats d’Europe. Dans son cas, il semble qu’il est très proche de quitter le PSG et ce serait une très belle opportunité », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Sport. Cependant, c’est bel et bien l’Atlético de Madrid qui a pris les devants, et fait actuellement tout le nécessaire pour recruter l’Uruguayen.