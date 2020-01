En cette période de mercato, Samuel Umtiti (26 ans) veut rester au FC Barcelone. De plus, il a obtenu du temps de jeu par le nouveau coach catalan, Quique Sétien, et ne perd pas espoir de retrouver une place dans le onze type. « Ne me parlez d’aucune proposition, je ne partirai pas » a-t-il clairement déclaré dans des propos rapportés par le Parisien alors que son club souhaiterait le vendre mais ne lui a jamais dit directement.

Le champion du monde 2018 était pourtant courtisé par un gros nom de Premier League. Il s’agit d’Arsenal mais les Gunners ont été « éconduits » comme le rapporte le quotidien francilien. Les Londoniens devront jeter leur dévolu sur quelqu’un d’autre.