La 24e journée de la Liga se poursuit tout au long de ce week-end et le FC Barcelone reçoit le Real Valladolid ce soir. A domicile, les Catalans s’organisent en 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Sergi Roberto, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen et Jordi Alba forment la ligne défensive. Sergio Busquets, Carles Alena et Arturo Vidal se retrouvent au cœur du jeu et tenteront d’alimenter Lionel Messi, Kevin Prince Boateng et Ousmane Dembélé en bons ballons.

En face, le Real Valladolid s’articule dans un 3-4-3 avec Jordi Masip dans les cages. Joaquin, Kiko Olivas et Fernando Calero forment la charnière centrale tandis que les rôles de pistons sont assurés par Antonito et Nacho. Le double pivot est constitué de Michel et Anuar Mohamed Tuhami tandis que Daniele Verde soutient Sergi Guardiola et Enes Ünal qui évoluent sur le front de l’attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba - Busquets, Alena, Vidal - Messi, Boateng, Dembélé

Real Valladolid : Masip - Joaquin, Kiko, Calero - Antonito, Michel, Anuar, Nacho - Verde - Guardiola, Ünal