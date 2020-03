Ancien international brésilien (22 capes), Felipe Melo (36 ans) a réalisé une belle carrière en portant le maillot de la Fiorentina, la Juventus, Galatasaray et l’Inter Milan. Toujours en activité à Palmeiras, le milieu de terrain s’est exprimé au média argentin Clarin. Il est notamment revenu sur son enfance très difficile au Brésil.

« Je suis né et j’ai grandi dans la pire favela de Rio de Janeiro. Ma mère était toujours à la maison avec nous et mon père travaillait toute la journée. Depuis que je suis petit, je rêvais de jouer au football et, si cela ne venait pas, je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma vie ... C’était du football ou du football. Parfois je m’entraînais et quand je revenais, je trouvais un de mes amis qui avait été abattu . 95 pour cent de mes amis de la favela n’existent plus, ils sont morts. Ils ont choisi un autre chemin et ils n’existent plus. Les 5 pour cent qui sont restés, ont réussi à sortir, ont réussi à travailler et à gagner leur vie. »