Après les joueurs qui ont le plus évolué de FIFA 19 à FIFA 20, voici ceux qui ont le plus régressé. Le gardien de but italien Gianluigi Buffon en fait partie notamment, après sa saison plutôt difficile du côté du Paris Saint-Germain. Un an plus tard, il revient à la Juventus et baisse sa note de -3, passant de 88 à 85. Le Chilien Alexis Sanchez (82) a lui aussi connu une saison compliquée, du côté de Manchester United, et c’est pourquoi il a quitté les Red Devils, en prêt, pour se relancer à l’Inter. Sa note a également baissé de -5 points par la même occasion.

Andrés Iniesta, 35 ans, a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, pour rejoindre le Japon et le Vissel Kobe. Conséquence immédiatement sur sa note dans FIFA, il baisse de -4, et passe à 83. Il reste toujours très fort pour le championnat japonais, bien entendu. Enfin, on peut noter également la présence de Jean Michaël Seri, l’ex niçois, qui se perd de saison en saison. -4 pour lui, avec une note globale de 78, du côté de Galatasaray. La sortie officielle du nouvel opus de FIFA est prévue pour ce vendredi, le 27 septembre 2019.

FIFA 19 : ces joueurs qui ont vu leur note dégringoler

