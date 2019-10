La dernière cérémonie FIFA the Best 2019 a vu Lionel Messi être sacré footballeur de l’année. Cependant, par la suite, les votes des différents joueurs ont été partagés. Et le joueur du FC Barcelone a voté pour Sadio Mané, qui n’est pas resté indifférent face à ce vote comme il le raconte pour The Telegraph.

« C’est un grand compliment quand Messi vote pour toi. Si vous regardez d’où je viens, ça montre que j’ai fait beaucoup de chemin. Sans être resté longtemps dans une académie, je suis arrivé ici. Tout ce que je peux dire, c’est de continuer à travailler dur et de réaliser ton rêve », a-t-il confié.