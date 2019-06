Au micro de M6 et RTL, Florian Thauvin (26 ans), que l’on annonce sur le départ depuis de nombreuses semaines du côté de l’Olympique de Marseille, a expliqué qu’il se verrait bien travailler avec le nouvel entraîneur phocéen André Villas-Boas.

« C’est quelque chose qui m’intéresse fortement. C’est un très grand entraîneur, il est passé dans de très grands clubs. On a tous hâte qu’il nous apprenne toutes ses grandes qualités d’entraîneur et je n’ai pas de doute sur le fait que ça se passera bien », a confié l’attaquant de l’OM, sous contrat jusqu’en juin 2021 et pas « pressé de partir ». Le Portugais appréciera.