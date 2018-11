En mai 2017, Mediapart sortait une enquête sur les Football Leaks concernant le transfert de Paul Pogba de la Juventus à Manchester United. En effet, l’agent du milieu de terrain français, Mino Raiola, aurait touché 49 M€, soit 40% du transfert (les Red Devils avaient déboursé 127 M€ pour Pogba). De plus, il n’aurait pas prévenu la Juventus qu’il travaillait également pour Manchester United, une pratique interdite par la FIFA. De son côté, le club italien a violé la réglementation de l’instance du football en accordant à l’agent une partie de la propriété du joueur, une pratique interdite.

Condamnée à payer 65 000 francs suisses d’amende, la Juventus a finalement été blanchie dans cette affaire, faute d’éléments de preuve suffisants, comme le rapporte Mediapart ce jeudi. Pour sa part, Mino Raiola n’a pas non plus été inquiété. La fédération anglaise (FA) n’a pas ouvert d’enquête à son sujet. Le transfert de Paul Pogba à Manchester United n’est donc plus qu’un lointain souvenir.