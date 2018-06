Ce samedi après-midi, la France avait rendez-vous avec l’Argentine au stade de Kazan pour le premier huitième de finale de cette Coupe du Monde 2018. Au terme d’un match irrespirable, les Bleus ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la plus belle compétition internationale (4-3). A l’issue de la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps est revenu sur cette qualification

« C’était une grande affiche, un grand match. Il y a eu des erreurs, on était mal embarqué à 2-1, on aurait pu se faciliter la tâche sur la fin, mais on a fait ce qu’il fallait, a-t-il déclaré avant de souligner la force de caractère de ses hommes. « Très heureux pour les joueurs d’aller chercher cette qualification pour les quarts de finale. Beaucoup de bonheur, ça fait des mois qu’on se prépare, pour avoir des matchs comme ça. Il fallait répondre et on a répondu présent. »